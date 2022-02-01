"Друзья здесь": у Зеленского показали видео переговоров с Борисом Джонсоном

Владимир Зеленский и Борис Джонсон встретились в Киеве на фоне опасности нового нападения России. У украинского президента показали, как проходили переговоры политиков.

Самолет с Джонсоном приземлился на аэродроме в Киеве около 16:30. Оттуда британский премьер-министр сразу же отправился в Мариинский дворец.

К теме Полная поддержка из Лондона, – Зеленский рассказал, о чем договорился с Джонсоном

Что показали у Зеленского

Возле входа в здание его встречал украинский президент. Политики тепло поздоровались и пожали друг другу руки. Джонсон подчеркнул, что "очень-очень рад" быть в Украине. Затем британский премьер похлопал Зеленского по плечам и поинтересовался, как у него дела. "Неплохо", – ответил Зеленский.

На видео видно, что дальше Зеленский и Джонсон поднимаются по лестнице уже внутри здания. Там они несколько минут позировали для фотографов. Кроме того, показали и переговоры политиков. Сначала они общались вдвоем, а позже – вместе с другими чиновниками.

У Зеленского показали видео встречи с Джонсоном: смотрите видео

Зеленский поблагодарил британского премьера за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что сейчас для Украины и всего мира начались сложные времена, но наше государство чувствует поддержку друзей.

Итоги переговоров политиков

Стороны обсудили, в частности, комплекс шагов по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины. Зеленский подчеркнул, что любые меры действенны именно "до, а не после". Мол, профилактика лучше, чем реанимация. Глава государства обратил внимание на решение Лондона выделить нашему государству 1,7 миллиарда стерлингов на переоснащение Военно-морских сил, договоренности о построении современных военно-морских баз и пакет безопасности и вооружения.

Глава британского правительства анонсировал, что Лондон выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов – на развитие устойчивости и сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.