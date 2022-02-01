"Друзі тут": у Зеленського показали відео перемовин з Борисом Джонсоном

Володимир Зеленський та Борис Джонсон зустрілися у Києві на тлі загрози нового нападу Росії. В українського президента показали, як відбувалися перемовини політиків.

Літак з Джонсоном приземлився на летовищі у Києві близько 16:30. Звідти британський прем'єр-міністр одразу ж вирушив до Маріїнського палацу.

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Що показали у Зеленського

Біля входу до будівлі його зустрічав український президент. Політики тепло привіталися й потиснули один одному руки. Джонсон наголосив, що "дуже-дуже радий" бути в Україні. Далі британський прем'єр поплескав Зеленського по плечах й поцікавився, як у нього справи. "Непогано", – відповів Зеленський.

На відео видно, що далі Зеленський та Джонсон підіймаються сходами вже всередині будівлі. Там вони упродовж кількох хвилин позували для фотографів. Крім того, показали й перемовини політиків. Спочатку вони спілкувалися удвох, а згодом – разом з іншими високопосадовцями.

У Зеленського показали відео зустрічі з Джонсоном: дивіться відео



Зеленський подякував британському прем'єру за повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він підкреслив, що зараз для України та всього світу почалися складні часи, але наша держава відчуває підтримку друзів.

Підсумки перемовин політиків

Сторони обговорив, зокрема, комплекс кроків щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України. Зеленський наголосив, що будь-які заходи є дієвими саме "до, а не після". Мовляв, профілактика є кращою, ніж реанімація. Глава держави звернув увагу на рішення Лондона виділити нашій державі 1,7 мільярда стерлінгів на переоснащення Військово-морських сил, домовленості про побудову сучасних військово-морських баз та пакет безпекової допомоги та озброєння.

Глава британського уряду анонсував, що Лондон виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів – на розбудову стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.