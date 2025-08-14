На Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли 2 человека.

Еще 3 человека травмированных и находятся в больнице. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Что известно об аварии на Львовщине?

Авария произошла около 20 часов вечера 13 августа на автодороге "Жидачев-Ходоров" возле села Ивановцы Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz, которым управлял несовершеннолетний 17-летний житель Стрыйского района, и Seat Altea XL под управлением 31-летнего также жителя Стрыйщины,

– сообщили детали ДТП в полиции.

От полученных травм в результате аварии, пассажиры Mercedes-Benz, 15-летняя девушка и 20-летний мужчина – оба жители Стрыйского района – погибли на месте происшествия.

Указывается, что еще 3 пассажиров Mercedes-Benz: 15-летний и двое 17-летних жителей района – получили повреждения и были госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК.

В полиции отмечают, что санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.