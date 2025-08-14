Укр Рус
14 серпня, 13:43
На Львівщині сталася ДТП: 2 молодих людей загинули, ще 3 – поранені

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок ДТП на Львівщині 13 серпня двоє загиблих та троє травмованих.
  • Поліцейські встановлюють обставини події.

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинуло 2 людини.

Ще 3 людини травмованих і перебувають у лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

Що відомо про аварію на Львівщині?

Аварія сталася близько о 20 годині вечора 13 серпня на автодорозі "Жидачів-Ходорів" неподалік села Іванівці Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes-Benz, яким керував неповнолітній  17-річний мешканець Стрийського району, та Seat Altea XL під керуванням 31-річного  також жителя Стрийщини, 
– повідомили деталі ДТП в поліції.

Від отриманих травм внаслідок аварії, пасажири Mercedes-Benz, 15-річна дівчина та 20-річний чоловік – обоє мешканці Стрийського району – загинули на місці події. 

Вказується, що ще 3 пасажирів Mercedes-Benz: 15-річний та двоє 17-річних жителів району – зазнали ушкоджень та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

В поліції зазначають, що санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.