В автомобілі перебували дружина водія та дитина. Машина повільно рухалася уперед, передає 24 Канал із посиланням на Олексія Білошпицького.

Як патрульні врятували авто із непритомним водієм?

З машини линув пронизливий крик жінки: "Допоможіть".

Патрульні кинулися до "Kia" та разом із небайдужими водіями власними руками зупинили авто. Також вони привели водія до тями, викликали швидку. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів.

