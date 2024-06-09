В Одессе машина влетела в толпу на пешеходном переходе: жуткое видео
Источник:"Думская"
В Одессе вечером 9 июня произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля въехал в толпу на пешеходном переходе.
В результате масштабной аварии в Одессе есть пострадавшие. На место прибыли правоохранители, чтобы установить детали этого инцидента.
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В Одессе автомобиль въехал в толпу на переходе
В сети обнародовали видео, где в Одессе на пешеходном переходе возле торгового центра "Ривьера" автомобиль врезается в толпу. В результате этого многие люди, которые находились рядом и шли по переходу, получили ранения.
В Одессе автомобиль влетел в толпу: смотрите видео (18+)
Очевидцы с места происшествия также сообщили, что в результате инцидента было по меньшей мере шесть пострадавших. Для них вызвали скорую.
По предварительной информации от людей, находившихся рядом с местом ДТП, человек, который вел машину, был пьян, и за ним была погоня.
В результате аварии есть пострадавшие в тяжелом состоянии: смотрите видео
После этого машина врезалась в микроавтобус, микроавтобус начал лететь в одну сторону, а BMW начал лететь в кювет,
– рассказали очевидцы.
В то же время, как рассказали местные, девушки, которые шли после тревоги из "Ривьеры", не успели до конца перейти дорогу, их задела машина. Водителя, который влетел в толпу, по предварительным данным, также забрала скорая в тяжелом состоянии.
Последствия аварии в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов
Очевидцы также отметили, что сама машина влетела в место, где были расположены мусорные баки. По предварительной информации, все, кто находился в авто, остались живы.
Все, кто был в машине, остались живи: смотрите видео
В этот же день в Одессе из-за ДТП пострадал ребенок
В полиции Одесской области рассказали, что около 11 часов на улице Ангарской, возле "Двух столбов", произошла авария, где 27-летний водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу предварительно с разрывом селезенки и переломом челюсти.
В Одессе в результате ДТП пострадал ребенок / Фото полиции Одесской области
На месте работают полицейские. Водителя проверят на содержание алкоголя в крови.
В полиции также отметили, что после установления всех обстоятельств происшествия, ему присвоят правовую квалификацию.