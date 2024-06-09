В Одесі автівка влетіла у натовп на пішохідному переході: моторошне відео

В Одесі ввечері 9 червня сталась моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автівки в'їхав у натовп на пішохідному переході.

Внаслідок масштабної аварії в Одесі є постраждалі. На місце прибули правоохоронці, щоб встановити деталі цього інциденту.

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В Одесі автівка в'їхала у натовп на переході

У мережі оприлюднили відео, де в Одесі на пішохідному переході поблизу торговельного центру "Рів'єра" автівка врізається у натовп. Внаслідок цього багато людей, які перебували поруч і йшли переходом, зазнали поранень.

В Одесі автівка влетіла у натовп: дивіться відео (18+)

Очевидці з місця події також повідомили, що внаслідок інциденту було щонайменше шість постраждалих. Для них викликали швидку.

За попередніми даними людей, що перебували поруч з місцем ДТП, чоловік, який вів автівку, був п'яний, і за ним була гонитва.

Внаслідок аварії є постраждалі у тяжкому стані: дивіться відео

Після цього машина врізалася в мікроавтобус, мікроавтобус почав летіти в один бік і BMW почав летіти в кювет,

– розповіли очевидці.

Водночас, як розповіли місцеві, дівчата, які йшли після тривоги з "Рів'єри", не встигли до кінця перейти дорогу, їх зачепила машина. Водія, який влетів у натовп, за попередніми даними, теж забрала швидка у тяжкому стані.

Наслідки аварії в Одесі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Очевидці також наголосили, що сама автівка влетіла у місце, де були розташовані сміттєві баки. За попередньою інформацією, усі, хто перебував в авто, лишилися живими.

Всі, хто був в автівці, лишилися живими: дивіться відео

Цього ж дня в Одесі через ДТП постраждала дитина

У поліції Одещини розповіли, що близько 11 години на вулиці Ангарській, що біля "Двох стовпів", сталася автопригода, де 27-річний водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок аварії дитина зазнала тілесних ушкоджень. Її госпіталізували до лікарні попередньо з розривом селезінки та переломом щелепи.

В Одесі внаслідок ДТП постраждала дитина / Фото поліції Одещини

На місці працюють поліцейські. Керманича буде перевірено на стан спʼяніння.

У поліції також зазначили, що після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація.