В Днепре такси попало в ДТП, сбило пешехода и влетело в магазин: момент зафиксировали камеры

В Днепре на перекрестке улиц Несокрушимой и Щитовой произошло ДТП с пострадавшими. Одним из участников аварии было такси, в котором находилась пассажирка.

ДТП произошло вечером 21 августа на перекрестке улиц Несокрушимой и Щитовой. Столкнулись два автомобиля, в результате чего авто такси отбросило, оно сбило пешехода и влетело в магазин.

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Подробности ДТП с такси в Днепре

На видео видно, что авария произошла в 19:52, когда автомобиль Toyota с такси Uklon ехал со стороны Донецкого шоссе по Незламной в направлении Моторной.

На перекрестке справа возник автомобиль Chery, который ехал по улице Щитовая. Две машины столкнулись, автомобиль такси отнесло в сторону тротуара.

На тротуаре как раз шел пешеход, который до этого перешел дорогу. Мужчина не успел среагировать – на кадрах можно увидеть, что его отбросило на несколько метров. Тем временем такси влетело еще и в продуктовый магазин.

Информатор со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате инцидента травмы получила пассажирка такси и пешеход. Предварительно, у женщины закрытая черепно-мозговая травма.

Между тем у пешехода, предварительно, ушибы почек и конечностей. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будет выяснять следователь. Пока нельзя утверждать, кто именно стал виновником ДТП, поскольку на видео не видно дорожных знаков и непонятно, у кого было преимущество в движении.

К примеру, по данным гугл-карт за 2015 год, ранее на улице Щитовая на этом перекрестке был знак "уступить дорогу". Если эти данные до сих пор актуальны, тогда таксист ехал по главной дороге.

Сейчас на видео лишь видно, что с другой стороны Щитовой, по которой ехала вторая машина Chery, стоит знак "проезд без остановки запрещен".

Момент ДТП в Днепре: видео