В полиции рассказывают, что смертельный инцидент произошел на улице Энергетиков. Там водитель "ВАЗ-2104" допустил наезд на восьмилетнюю девочку. Отмечается, что ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного буса.

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Девочка погибла

Девочка от полученных травм скончалась на месте. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали ее смерть.

Водитель "ВАЗ" был трезвым. Несмотря на это он пройдет соответствующее освидетельствование.

Известно, что за рулем авто находился 31-летний житель села Большая Омеляна.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

В Ровно на дороге погиб ребенок / Фото полиция

Напомним, что несколько дней назад в ДТП погибли молодые супруги, которые ждали ребенка. Легковушка, в котором находились 24-летний водитель и его 21-летняя беременная жена столкнулся с военным грузовиком, который перевозил 30 человек на полигон для обучения.