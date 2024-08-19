У поліції розповідають, що смертельний інцидент трапився на вулиці Енергетиків. Там водій "ВАЗ-2104" допустив наїзд на восьмирічну дівчинку. Зазначається, що дитина раптово вибігла на проїжджу частину з-за припаркованого буса.

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Дівчинка загинула

Дівчинка від отриманих травм померла на місці. Лікарі, які прибули на місце події, констатували її смерть.

Водій "ВАЗ" був тверезим. Попри це він пройде відповідний огляд.

Відомо, що за кермом авто перебував 31-річний житель села Велика Омеляна.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавленням волі від трьох до восьми років.

У Рівному на дорозі загинула дитина / Фото поліція

Нагадаємо, що кілька днів тому у ДТП загинуло молоде подружжя, яке чекало на дитину. Легковик, в якому перебували 24-річний водій та його 21-річна вагітна дружина зіткнувся із військовою вантажівкою, яка перевозила 30 осіб на полігон для навчання.