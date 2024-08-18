Трагедія сталася в невеликому містечку Мосехон з населенням близько 5000 осіб. У містечку вже оголосили масштабну операцію, щоб встановити місцеперебування нападника та затримати його.

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Невідомий в масці напав на дітей

Інцидент стався близько десятої ранку, коли діти гралися на спортивній базі, розташованій на околиці міста поруч із житловими будинками. В цей момент на них напав старший хлопець, із закритим маскою обличчям та озброєний ножем.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападник спочатку намагався завдати ударів кільком іншим дітям, а потім накинувся на 11-річного хлопчика, коли ті почали тікати.

На жаль, хлопчик помер на місці від отриманих поранень. Журналісти зазначили, що загиблий Матео був добре відомим хлопцем у Мосехоні. Його родина керує однією з найпопулярніших пекарень у місті.

Нападник після того втік з місця події за кермом авто. За попередньою інформацією від поліції, нападником міг бути юнак віком 16 – 17 років. Наразі правоохоронці не повідомляють припущень про можливі мотиви злочину та інші деталі.

Міська рада Мосехона оголосила триденну офіційну жалобу. Президент Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Паж заявив, що "шокований" подією та висловив співчуття родині загиблого хлопчика.

До слова, минулого місяця в Польщі громадян Узбекистану з ножем напав на двох 15-річних українців. Хлопців доставили до лікарні, а 26-річного узбека затримали.