Напад стався у понеділок, 22 липня, у Бродненському парку, що у Варшаві. Відомо, що 26-річного узбека затримали.

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Про стан потерпілих інформації немає

За даними польських ЗМІ нападник прибув на місце інциденту із рюкзаком однієї з компаній з доставки їжі. Повідомлення про його вчинок надійшло до поліції о 15:00.

На щастя, поблизу був рятувальник, який надав першу допомогу постраждалим хлопцям. Згодом їх доправили до лікарні. На місці інциденту з ними були також їхні однолітки.

Під час втечі зловмисник втратив телефон і ключі. Його затримала поліція приблизно за 500 метрів від місця нападу.

Попередньо відомо, що хлопці нібито отримали поранення рук, живота та грудної клітки. В одного із них поранення менш серйозні. При цьому варшавські поліцейські заявили, що наразі не можуть сказати, у якому стані українці.