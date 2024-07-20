Близько 4 години ранку 20 липня в районі міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся з технічним автотранспортом. Наразі консул Генерального консульства України у Вроцлаві прямує на місце події.

Дивіться також Автобус Кишинів – Київ зіткнувся з легковиком: двоє загиблих

Що відомо про ДТП з українцями в Польщі

На момент ДТП в автобусі перебувало 9 громадян України. Всіх госпіталізували.

Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років,

– повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Також зазначили, що на місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід. Також відвідає медзаклади, в яких перебувають постраждалі українці, і з'ясовуватиме обставини аварії.

"Бажаємо якнайшвидшого одужання громадянам України. Справа перебуває на особливому контролі Генконсульства України у Вроцлаві", — наголосила консульська представниця МЗС Вікторія Ші.