Около 4 часов утра 20 июля в районе города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. Сейчас консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве направляется на место происшествия.

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Что известно о ДТП с украинцами в Польше

На момент ДТП в автобусе находилось 9 граждан Украины. Всех госпитализировали.

Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет,

– сообщили в Министерстве иностранных дел.

Также отметили, что на место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение. Также посетит медучреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы, и будет выяснять обстоятельства аварии.

"Желаем скорейшего выздоровления гражданам Украины. Дело находится на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве", – подчеркнула консульский представитель МИД Виктория Ши.