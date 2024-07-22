Нападение произошло в понедельник, 22 июля, в Бродненском парке, что в Варшаве. Известно, что 26-летнего узбека задержали.

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О состоянии пострадавших информации нет

По данным польских СМИ нападающий прибыл на место инцидента с рюкзаком одной из компаний по доставке еды. Сообщение о его поступке поступило в полицию в 15:00.

К счастью, поблизости был спасатель, который оказал первую помощь пострадавшим ребятам. Впоследствии их доставили в больницу. На месте инцидента с ними были также их сверстники.

Во время побега злоумышленник потерял телефон и ключи. Его задержала полиция примерно в 500 метрах от места нападения.

Предварительно известно, что ребята якобы получили ранения рук, живота и грудной клетки. У одного из них ранения менее серьезные. При этом варшавские полицейские заявили, что пока не могут сказать, в каком состоянии украинцы.