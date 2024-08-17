Індійська медична асоціація є найбільшим в країні обʼєднанням лікарів. Під час страйку будуть зачинені звичайні амбулаторні відділення, а планові операції будуть відкладені.

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В Індії медики оголосили загальнонаціональний страйк

Асоціація вимагає посилити протоколи безпеки в лікарнях, переглянути умови праці лікарів, ретельно розслідувати вбивство лікарки та виплатити її родині гідну компенсацію.

Невідкладна допомога і допомога постраждалим будуть функціонувати. Ніяких оперативних втручань. Ніяких планових операцій. Страйк починається о 6-й ранку в суботу 17 серпня 2024 року і закінчується о 6-й ранку в неділю 18 серпня 2024 року,

– йдеться в заяві асоціації.

Страйк розпочався після вбивства 31-річної лікарки-стажерки, яку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні в Калькутті. На її тілі були численні травмами, а розтин підтвердив факт сексуального насильства.

Уряд у заяві, оприлюдненій після зустрічі з представниками медичної асоціації, закликав лікарів повернутися до виконання обов’язків в суспільних інтересах. У повідомленні також йдеться, що уряд створить комітет, щоб запропонувати заходи для покращення захисту медичних працівників.

У відповідь Індійська медична асоціація заявила, що вивчає пропозицію уряду, але не скасувала страйк.