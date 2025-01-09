В етері 24 Каналу голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив, з чим пов'язане затишшя Орбана на міжнародній арені. До слова, востаннє прем'єр-міністр публікував повідомлення у соцмережах 28 грудня.

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"Його стан не дозволяє очолювати країну"

Угорський політик наприкінці грудня 2024 року пішов у відпустку. Згодом стало відомо, що Орбан разом зі своєю родиною відпочиває в Індії. Розкішна відпустка прем'єр-міністра Угорщини викликала неабияке обурення у суспільстві на тлі його заяв про нібито близькість Третьої світової війни.

Це просто збіглося з його відпусткою в Індії. Угорська преса давно пише, що Орбан не в найкращому стані, йому вже давно треба було піти на такий відпочинок. Адже його ні ментальний, ні фізичний стан не дозволяє очолювати Угорщину,

– мовив Томпа.

За даними місцевих ЗМІ, угорський прем'єр перебуватиме в Індії до 16 січня.

Нагадаємо, що після візиту до Москви прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зник з медіапростору майже на два тижні. Пізніше стало відомо, що він відпочиває у фешенебельному готелі Capella Hanoi у В'єтнамі.

Голова угорської громади Києва та Київської області наголосив, що нинішня угорська влада – це відкритий союзник країни-агресора. З початку повномасштабного вторгнення в Україну прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петером Сіятро є ідеологічним та економічним союзником Росії.