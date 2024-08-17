Индийская медицинская ассоциация является крупнейшим в стране объединением врачей. Во время забастовки будут закрыты обычные амбулаторные отделения, а плановые операции будут отложены.

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В Индии медики объявили общенациональную забастовку

Ассоциация требует ужесточить протоколы безопасности в больницах, пересмотреть условия труда врачей, тщательно расследовать убийство врача и выплатить ее семье достойную компенсацию.

Неотложная помощь и помощь пострадавшим будут функционировать. Никаких оперативных вмешательств. Никаких плановых операций. Забастовка начинается в 6 утра в субботу 17 августа 2024 года и заканчивается в 6 утра в воскресенье 18 августа 2024 года,

– говорится в заявлении ассоциации.

Забастовка началась после убийства 31-летней врача-стажера, которую нашли мертвой 9 августа на территории государственной больницы в Калькутте. На ее теле были многочисленные травмами, а вскрытие подтвердило факт сексуального насилия.

Правительство в заявлении, обнародованном после встречи с представителями медицинской ассоциации, призвало врачей вернуться к выполнению обязанностей в общественных интересах. В сообщении также говорится, что правительство создаст комитет, чтобы предложить меры для улучшения защиты медицинских работников.

В ответ Индийская медицинская ассоциация заявила, что изучает предложение правительства, но не отменила забастовку.