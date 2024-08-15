Країна радить евакуюватися тим, хто зараз перебуває у Брянській, Бєлгородській і Курській областях. Відповідний заклик можна простежити у звіті посольства Індії у Москві.

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Індія закликає своїх громадян виїхати з Росії

Дипломатичне відомство Індії у Москві, налякавшись наступом, оприлюднило на сайті офіційні рекомендації для своїх громадян, які проживають в Брянській, Бєлгородській і Курській областях, що розташовані біля кордону з Україною.

З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово переселитися за межі цих областей,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, громадянам Індії у країні-агресорці порадили зв'язатися з посольством.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України та удару по дитячій лікарні "Охматдит" у липні прем'єр-міністр Індії прибув до Росії та обіймався з диктатором, наче нічого не сталося. ЗМІ писали, що Моді своїм візитом він хоче показати Путіну, що Індія зацікавлена у підтримці хороших відносин із Кремлем.