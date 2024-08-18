Трагедия произошла в небольшом городке Мосехон с населением около 5000 человек. В городке уже объявили масштабную операцию, чтобы установить местонахождение нападавшего и задержать его.

Читайте также Медики Индии объявили забастовку после того, как в больнице изнасиловали и убили их коллегу

Неизвестный в маске напал на детей

Инцидент произошел около десяти утра, когда дети играли на спортивной базе, расположенной на окраине города рядом с жилыми домами. В этот момент на них напал старший парень, с закрытым маской лицом и вооруженный ножом.

По информации местных СМИ, нападающий сначала пытался нанести удары нескольким другим детям, а затем набросился на 11-летнего мальчика, когда те начали убегать.

К сожалению, мальчик скончался на месте от полученных ранений. Журналисты отметили, что погибший Матео был хорошо известным парнем в Мосехоне. Его семья руководит одной из самых популярных пекарен в городе.

Нападающий после того скрылся с места происшествия за рулем авто. По предварительной информации от полиции, нападающим мог быть юношей в возрасте 16 – 17 лет. Сейчас правоохранители не сообщают предположений о возможных мотивах преступления и другие детали.

Городской совет Мосехона объявил трехдневный официальный траур. Президент Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паж заявил, что "шокирован" событием и выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

К слову, прошлом месяце в Польше граждан Узбекистана с ножом напал на двух 15-летних украинцев. Парней доставили в больницу, а 26-летнего узбека задержали.