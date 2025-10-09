В Украине дорожно-транспортные происшествия остаются одной из ключевых причин травм и трагических случаев. Так, очередная авария произошла в четверг, 9 октября, на дорогах Киева.

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в комментарии 24 Канала сообщила о деталях аварии.

Что известно об инциденте на Большой Кольцевой в Киеве?

В сети 9 октября появилась информация об аварии с участием легкового автомобиля.

В полиции Киева рассказали, что на участке дороги Большой Кольцевой проводили ремонтные работы, из-за чего на локации установили соответствующие знаки и заграждения.

Анна Страшок отметила, что водитель авто, вероятно, мог не заметить ограничения, поэтому врезался в дорожные знаки.

Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства и детали инцидента.

