Погиб маленький мальчик: в Киевской области пьяный водитель вызвал ДТП
Источник:Полиция Киевской области
Вблизи Макарова Бучанского района нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В результате погиб двоелетний мальчик, еще два ребенка ранены.
Событие произошло в центре села Нижиловичи 8 июля около 23:00. По предварительным данным полиции, 46-летний водитель "Skoda" с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.
Смотрите также Под Луцком водитель автобуса сбил двоих детей: мальчик впал в кому, девушка с травмой ноги
В авто находились 6 пассажиров, ребенок погиб
Кроме водителя с признаками опьянения, в автомобиле находились еще 6 пассажиров. Они получили повреждения различной тяжести.
Среди них 3 детей в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи. Другим медики оказывают помощь и устанавливают их диагнозы.
На днях было еще одно трагическое ДТП с участием детей. 4 июля на Волыни водитель автобуса БАЗ наехал на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Мальчик впал в кому, а девочка получила травму ноги
Сообщается, что дети внезапно выбежали на проезжую часть из-за грузового автомобиля вне пешеходного перехода. Свидетели также рассказывают, что водитель не уезжал быстро.
В Уманском районе покинулся автобус: госпитализировали 23 человека
- В ночь на 8 июля в Уманском районе в ДТП попал пассажирский автобус. Предварительно, 56-летний водитель при повороте налево не снизил скорость до безопасной и не учел дорожную обстановку.
- Поэтому автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и опрокинулся.
- На момент аварии в автобусе находился 41 пассажир. 23 человека, включая водителя, получили травмы разной степени тяжести – их доставили в больницы.