Автопроисшествие произошло около 02:00 часов ночи 8 июля вблизи села Доброводы Уманского района.
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Автобус опрокинулся в пути
Правоохранители предварительно установили, что 56-летний водитель транспортного средства "EOS" на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся.
На момент аварии в автобусе находился 41 пассажир. Водитель автобуса и 22 пассажира получили травмы разной степени тяжести – их доставили в больницы.
Следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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