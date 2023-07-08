Автопроисшествие произошло около 02:00 часов ночи 8 июля вблизи села Доброводы Уманского района.

Смотрите также "Я не понимаю": в Харькове пьяный водитель вызвал ДТП с военными и устроил языковой скандал

Автобус опрокинулся в пути

Правоохранители предварительно установили, что 56-летний водитель транспортного средства "EOS" на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся.

На момент аварии в автобусе находился 41 пассажир. Водитель автобуса и 22 пассажира получили травмы разной степени тяжести – их доставили в больницы.

Следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Последние ДТП в Украине