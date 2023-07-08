Автопригода сталася близько 02:00 години ночі 8 липня поблизу села Доброводи Уманського району.

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Автобус перекинувся в дорозі

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу "EOS" на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок цього автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся.

На момент аварії в автобусі перебував 41 пасажир. Водій автобуса та 22 пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості – їх доставили до лікарень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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