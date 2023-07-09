Загинув маленький хлопчик: на Київщині п'яний водій спричинив ДТП
Джерело:Поліція Київської області
Поблизу Макарова Бучанського району нетверезий водій зіткнувся з деревом. Внаслідок цього загинув дворічний хлопчик, ще дві дитини поранено.
Подія сталася в центрі села Ніжиловичі 8 липня близько 23:00. За попередніми даними поліції, 46-річний водій "Skoda" з явними ознаками сп’яніння не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.
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В авто перебували 6 пасажирів, дитина загинула
Окрім кермувальника з ознаками сп'яніння, в авто перебували ще 6 пасажирів. Вони зазнали ушкоджень різної тяжкості.
Серед них 3 дітей у віці 15, 8 та 2 років. Найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Іншим медики наразі надають допомогу та встановлюють їхні діагнози.
Днями було ще одне трагічне ДТП за участю дітей. 4 липня на Волині водій автобуса БАЗ наїхав на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчинку. Хлопчик впав у кому, а дівчинка отримала травму ноги.
Повідомляється, що діти раптово вибігли на проїжджу частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу. Свідки також розповідають, що водій не їхав швидко.
В Уманському районі покинувся автобус: госпіталізували 23 людини
- Вночі 8 липня в Уманському районі в ДТП потрапив пасажирський автобус. Попередньо, 56-річний водій при повороті ліворуч не знизив швидкість до безпечної та не врахував дорожньої обстановки.
- Через це автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся.
- На момент аварії в автобусі перебував 41 пасажир. 23 людини, включно з водієм, зазнали травм різного ступеня тяжкості – їх доставили до лікарень.