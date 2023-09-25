В Турции на пешеходном переходе машина насмерть сбила украинца

В турецкой Алании, расположенной в провинции Анталия на юге страны, во время ДТП погиб гражданин Украины. Его сбила машина на пешеходном переходе.

64-летний украинец возвращался в гостиницу из торгового центра. Однако к сожалению, его сбила машина на пешеходном переходе.

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Подробности трагедии

Согласно полученной информации, 64-летний гражданин Украины вместе с супругой остановился в одной из гостиниц Алании. Пара возвращалась к месту жительства после шопинга, и муж пытался быстро перейти дорогу, пока его жена ждала тротуара. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Украинский турист, возвращавшийся в отель после шопинга с женой в районе Анталии Алания, погиб в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе,

– сообщает издание.



64-летний мужчина, погибший в Алании / фото Hürriyet

Отметим, что в конце июля в Анталии произошло еще одно трагическое ДТП, в результате которого погибла украинка.

Что известно о смертельном ДТП в Анталии