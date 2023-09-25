У Туреччині на пішохідному переході машина на смерть збила українця
Джерело:Hürriyet
У турецькій Аланії, що в провінції Анталія на півдні країни, піл час ДТП загинув громадянин України. Його збила машина на пішохідному переході.
64-річний українець повертався в готель з торгового центру. Однак, на жаль, його збила машина на пішохідному переході.
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Подробиці трагедії
Згідно з отриманою інформацією, 64-річний громадянин України разом з дружиною зупинився в одному з готелів Аланії. Пара поверталася до місця проживання після шопінгу, і чоловік намагався швидко перейти дорогу, поки його дружина чекала на тротуарі. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого.
Український турист, який повертався в готель після шопінгу з дружиною в районі Анталії Аланія, загинув в результаті наїзду автомобіля на пішохідному переході,
– повідомляє видання.
64-річний чоловік, який загинув в Аланії / фото Hürriyet
Зазначимо, що наприкінці липня в Анталії трапилась ще одна трагічна ДТП, внаслідок якої загинула українка.
Що відомо про смертельне ДТП в Анталії
- Аварія сталася вранці на трасі Аланія-Манавгат. Туристичний мікроавтобус врізався у вантажівку, яка зупинилася, очікуючи на світлофорі.
- Водій мікроавтобуса, передня частина якого потрапила під вантажівку, та 26-річна українка, яка була гідом, загинули на місці.
- У мікроавтобусі перебували десятеро з 12 туристів з Казахстану й вони зазнали травм. Шістьох з них доправили до лікарні у важкому стані.