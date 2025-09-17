В Тернопольской области 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов за рулем скрывался от патрульной полиции. Кроме того, мужчина в состоянии опьянения совершил несколько ДТП.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители опубликовали соответствующее видео, которое обнаружили во время мониторинга соцсетей в среду, 17 сентября.

Задержали ли нарушителя?

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, который мог находиться в состоянии опьянения, не выполнил требование об остановке, двигаясь из города Збараж.

Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в Тернопольского районного управления полиции для выяснения обстоятельств. В конце концов, выяснилось, что за несколько часов до инцидента водитель, будучи пьяным, спровоцировал еще два ДТП.

Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области,

– говорится в сообщении.

Полиция задержала работника ТЦК: смотрите видео

Какое наказание грозит злоумышленнику?

Сейчас принимают решение о привлечении фигуранта к админответственности по статьям о:

превышении установленных ограничений скорости движения, проезде на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушении других правил дорожного движения;

нарушении правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств;

оставлении места ДТП;

управлении транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме того, рассматривается вопрос задержания водителя и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работнику правоохранительного органа.

