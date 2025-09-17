На Тернопільщині 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів за кермом тікав від патрульної поліції. Окрім того, чоловік у стані сп'яніння вчинив декілька ДТП.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці опублікували відповідне відео, яке виявили під час моніторингу соцмереж у середу, 17 вересня.

Чи затримали порушника?

За попередніми даними, водій автомобіля Skoda, який міг перебувати в стані сп’яніння, не виконав вимогу про зупинку, рухаючись із міста Збараж.

Під час переслідування керманич створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП зі службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Правоохоронці затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Зрештою, з’ясувалося, що за декілька годин до інциденту водій, бувши напідпитку, спровокував іще дві ДТП.

Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області,

– йдеться в повідомленні.

Поліція затримала працівника ТЦК: дивіться відео

Яке покарання загрожує зловмиснику?

Наразі ухвалюють рішення про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за статтями про:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів;

залишення місця ДТП;

керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Окрім того, розглядається питання затримання водія та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України про опір працівникові правоохоронного органу.

