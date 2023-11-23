В Дублине неизвестный напал на людей с ножом: есть раненые, среди них – дети
Источник:The Guardian
В ирландской столице Дублине 23 ноября произошел досадный инцидент. Так, неизвестный мужчина напал на людей возле одной из школ в центре города.
В результате трое детей и двое взрослых получили ранения. В конце концов, нападавшего задержала полиция.
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В Дублине произошло нападение с ножом
Этот инцидент произошел около 13 часов 30 минут возле начальной школы на Парнелл Сквер Ист, в оживленной части ирландской столицы.
После нападения всех пятерых пострадавших госпитализировали. Известно, что один ребенок и женщина получили серьезные ранения.
Самого нападавшего уже задержали ирландские правоохранители. У него изъяли большой нож, с которым тот напал на граждан.
На это событие уже отреагировала министерша юстиции Хелен МакЭнтти. Она подчеркнула, что глубоко шокирована ужасным нападением на "трех невинных детей и женщину в Дублине".
Все наши мысли с ранеными, особенно с детьми, их родителями и семьями, в этот тяжелейший период,
– сказала глава ирландского Минюста.
МакЭнти также рассказала, что в настоящее время полиция придерживается определенной линии расследования и не разыскивает ни одного человека. В то же время, она выразила надежду, что виновный обязательно будет привлечен к ответственности, а теперь все ее мнения с ранеными в результате этого нападения.
Ранее неизвестный набросился с ножом на детей во Франции
- Во французском городе Аннес 8 июня произошел инцидент. Сирийский беженец напал на группу детей, отдыхая у городского озера.
- Впоследствии стало известно, что 6 человек получили ранения, 4 из которых были дети. Среди раненых были 22-месячный ребенок, двое 2-летних и 3-летний ребенок: все они были в критическом состоянии.
- Сам нападающий назвал себя "сирийским христианином" и, по данным полиции, на момент нападения не находился под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения. В Национальной антитеррористической прокуратуре продолжили рассмотрение дела, однако не увидели там террористический мотив.