У Дубліні невідомий напав на людей з ножем: є поранені, серед них – діти
Джерело:The Guardian
В ірландській столиці Дубліні 23 листопада стався прикрий інцидент. Так, невідомий чоловік напав на людей біля однієї зі шкіл у центрі міста.
Внаслідок цього троє дітей і двоє дорослих зазнали поранень. Зрештою нападника затримала поліція.
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У Дубліні стався напад з ножем
Цей інцидент стався близько 13 години 30 хвилин біля початкової школи на Парнелл Сквер Іст, у жвавій частині ірландської столиці.
Після нападу всіх п'ятьох постраждалих ушпиталили. Наразі відомо, що одна дитина і жінка зазнали серйозних поранень.
Самого нападника вже затримали ірландські правоохоронці. У нього вилучили великий ніж, із яким той напав на громадян.
На цю подію вже відреагувала міністерка юстиції Хелен МакЕнті. Вона наголосила, що глибоко шокована жахливим нападом на "трьох невинних дітей і жінку в Дубліні".
Всі наші думки з пораненими, особливо з дітьми, їхніми батьками та сім'ями, в цей надзвичайно важкий період,
– сказала очільниця ірландського Мін'юсту.
МакЕнті також розповіла, що наразі поліція дотримується певної лінії розслідування і не розшукує жодну іншу особу. Водночас вона висловила сподівання, що винний обов'язково буде притягнутий до відповідальності, а наразі всі її думки із пораненими внаслідок цього нападу.
Раніше невідомий накинувся з ножем на дітей у Франції
- У французькому місті Аннес 8 червня стався інцидент. Сирійський біженець напав на групу дітей, що відпочивала біля міського озера.
- Згодом стало відомо, що 6 людей зазнали поранення, 4 з яких були діти. Серед поранених були 22-місячна дитина, двоє 2-річних і 3-річна дитина: усі вони були у критичному стані.
- Сам нападник назвав себе "сирійським християнином" і, за даними поліції, на момент нападу не був під наркотиками чи у стані алкогольного сп'яніння. У Національній антитерористичній прокуратурі продовжили розгляд справи, проте не побачили там терористичного мотиву.