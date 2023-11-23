У Дубліні невідомий напав на людей з ножем: є поранені, серед них – діти

В ірландській столиці Дубліні 23 листопада стався прикрий інцидент. Так, невідомий чоловік напав на людей біля однієї зі шкіл у центрі міста.

Внаслідок цього троє дітей і двоє дорослих зазнали поранень. Зрештою нападника затримала поліція.

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У Дубліні стався напад з ножем

Цей інцидент стався близько 13 години 30 хвилин біля початкової школи на Парнелл Сквер Іст, у жвавій частині ірландської столиці.

Після нападу всіх п'ятьох постраждалих ушпиталили. Наразі відомо, що одна дитина і жінка зазнали серйозних поранень.

Самого нападника вже затримали ірландські правоохоронці. У нього вилучили великий ніж, із яким той напав на громадян.

На цю подію вже відреагувала міністерка юстиції Хелен МакЕнті. Вона наголосила, що глибоко шокована жахливим нападом на "трьох невинних дітей і жінку в Дубліні".

Всі наші думки з пораненими, особливо з дітьми, їхніми батьками та сім'ями, в цей надзвичайно важкий період,

– сказала очільниця ірландського Мін'юсту.

МакЕнті також розповіла, що наразі поліція дотримується певної лінії розслідування і не розшукує жодну іншу особу. Водночас вона висловила сподівання, що винний обов'язково буде притягнутий до відповідальності, а наразі всі її думки із пораненими внаслідок цього нападу.

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