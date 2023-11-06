Ірландія хоче знизити потік українців
Країна вже встигла надати прихисток для 100 тисяч українців, проте їх кількість щотижня збільшується на 500 – 800 людей.
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Цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження цифр, тому у нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання.
Попри це він наголосив, що українцям не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але тепер держава зважатиме на допомогу, яку надають інші європейські країни. Зокрема, пропонується обмежити кількість безоплатного житла.
Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах,
– додав Варадкар.
На думку урядовців, зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися, а близько 14 тисяч українців уже це зробили. Нині щомісячна допомога в Ірландії становить 800 євро на особу.
Україна отримала нову фінансову допомогу від США і ЄС
Україна отримала 2,8 мільярда доларів фінансової підтримки від західних партнерів. Зокрема:
- ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
- США – 1,15 млрд доларів (грант).
Грант від США це частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я,
– йдеться у Мінфіні.