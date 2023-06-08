Напад стався зранку 8 червня біля озера у міському парку Аннесі. Мер міста Франсуа Астрог повідомив про 6 поранених, більшість з яких – діти.

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Мотиви чоловіка невідомі

Франсуа Астрог повідомив, що внаслідок нападу є 6 поранених, 4 з яких діти. Так, серед поранених є 22-місячна дитина, двоє 2-річних і 3-річна дитина. Вони у критичному стані.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що підозрюваного заарештували. За словами прокурора, "мотиви нападника ще належить встановити", але слідство поки не виявило "явних терористичних мотивів".

Чи був нападник під наркотиками

Як з’ясувалося, нападник – 31-річний чоловік 1991 року народження, який називає себе "сирійським християнином". Він просив про притулок у Франції, проте йому відмовили. При цьому він вже має статус біженця у Швеції, який йому надали квітні 2023 року.

Прокурор уточнив, що до нападу чоловік не стикався з поліцією і проти нього не було відкрито справ. За його словами, затриманий – безхатько, який приїхав до Аннесі восени 2022 року й на момент нападу не був ні під наркотиками, ні під алкоголем. Національна антитерористична прокуратура продовжує розгляд справи, проте наразі не бачить терористичного мотиву.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму твітері засудив напад як "абсолютне боягузтво".

Прем'єр-міністрка країни Елізабет Борн вирушила на місце події, як і кілька інших французьких посадовців. До слова, серед постраждалих виявилась 3-річна британська дівчинка. Тож прем'єр Британії Ріші Сунак також засудив у твітері напад чоловіка та висловив свої співчуття тим, хто постраждав від його дій.