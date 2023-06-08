Нападение произошло утром 8 июня у озера в городском парке Аннеси. Мэр города Франсуа Астрог сообщил о 6 раненых, большинство из которых – дети.

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Мотивы мужчины неизвестны

Франсуа Астрог сообщил, что в результате нападения есть 6 раненых, 4 из которых дети. Да, среди раненых есть 22-месячный ребенок, двое 2-летних и 3-летний ребенок. Они находятся в критическом состоянии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что подозреваемый был арестован. По словам прокурора, "мотивы нападающего еще предстоит установить", но следствие пока не выявило "явных террористических мотивов".

Был ли нападающий под наркотиками

Как выяснилось, нападающий – 31-летний мужчина 1991 года рождения, называющий себя "сирийским христианином". Он просил убежища во Франции, однако ему отказали. При этом он уже имеет статус беженца в Швеции, который ему предоставили в апреле 2023 года.

Прокурор уточнил, что до нападения мужчина не сталкивался с полицией и против него не было открыто дел. По его словам, задержанный – бездомный, который приехал в Аннеси осенью 2022 года и на момент нападения не был ни под наркотиками, ни под алкоголем. Национальная антитеррористическая прокуратура продолжает рассмотрение дела, однако пока не видит террористического мотива.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем твиттере осудил нападение как "абсолютную трусость".

Премьер-министр страны Элизабет Борн отправилась на место происшествия, как и несколько других французских чиновников. Среди пострадавших оказалась 3-летняя британская девочка. Премьер Британии Риши Сунак также осудил в твиттере нападение мужчины и выразил свои соболезнования тем, кто пострадал от его действий.