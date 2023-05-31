В Крыму оконфузились из-за позорных мемориальных табличек Гиви и Дугиной

Во временно оккупированном Крыму были замечены мемориальные таблички российских военных преступников, на которых обнаружили позорные ошибки. Это касается террориста квазиреспублики и известной пропагандистки.

Позорные таблички расположили на так называемой "аллее героев СВО". Подходящие фото распространяются в сети.

Обратите внимание Идеолог "русского мира" и ненавистник украинцев: что известно о Дугине и подрыве авто его дочери

В Крыму оконфузились с мемориальными табличками

Так, на "аллее героев" в Керчи установили мемориальные таблички о российской пропагандистке Дарье Дугине и террористе квазиреспублики Михаиле Толстых – известном как Гиви.

Отметим, что никто из них не был "героем СВО", потому что не участвовал в войне.

Украинский журналист Денис Казанский показал соответствующие фото, на которых видно, что на табличке Дугиной указано отчество "Алексеевна", хотя ее отца зовут Александр. А на памятнике Гиви видна ошибка в его фамилии – "Тослтых".

Написали через ж*пу. Стыдно! Он мародерствовал за тебя на Донбассе, а ты даже не можешь правильно написать его имя!

– иронически высказался Казанский.



На табличке Дугиной указано отчество "Алексеевна", хотя ее отца зовут Александр / фото росСМИ



На памятнике Гиви видна ошибка в его фамилии / фото росСМИ

Что известно о смерти Дугиной