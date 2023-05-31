В Крыму оконфузились из-за позорных мемориальных табличек Гиви и Дугиной
Источник:Денис Казанский
Во временно оккупированном Крыму были замечены мемориальные таблички российских военных преступников, на которых обнаружили позорные ошибки. Это касается террориста квазиреспублики и известной пропагандистки.
Позорные таблички расположили на так называемой "аллее героев СВО". Подходящие фото распространяются в сети.
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В Крыму оконфузились с мемориальными табличками
Так, на "аллее героев" в Керчи установили мемориальные таблички о российской пропагандистке Дарье Дугине и террористе квазиреспублики Михаиле Толстых – известном как Гиви.
Отметим, что никто из них не был "героем СВО", потому что не участвовал в войне.
Украинский журналист Денис Казанский показал соответствующие фото, на которых видно, что на табличке Дугиной указано отчество "Алексеевна", хотя ее отца зовут Александр. А на памятнике Гиви видна ошибка в его фамилии – "Тослтых".
Написали через ж*пу. Стыдно! Он мародерствовал за тебя на Донбассе, а ты даже не можешь правильно написать его имя!
– иронически высказался Казанский.
На табличке Дугиной указано отчество "Алексеевна", хотя ее отца зовут Александр / фото росСМИ
На памятнике Гиви видна ошибка в его фамилии / фото росСМИ
Что известно о смерти Дугиной
- Вечером 20 августа 2022 года на трассе под Москвой взорвалось авто дочери главного вдохновителя Путина Александра Дугина. Этот инцидент мог случиться с участием членов "Национальной республиканской армии".
- В результате взрыва Дарья Дугина погибла. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" и должна была ехать в автомобиле вместе с отцом.
- Позже в НРА опубликовали многозначное заявление. Там заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.