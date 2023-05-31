У Криму сконфузилися через ганебні меморіальні таблички Гіві та Дугіній

У тимчасово окупованому Криму помітили меморіальні таблички російських воєнних злочинців, на яких виявили ганебні помилки. Це стосується терориста квазіреспубліки та відомої пропагандистки.

Ганебні таблички розташували на так званій "алеї героїв СВО". Відповідні фото ширяться мережею.

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У Криму осоромилися з меморіальними табличками

Так, на "алеї героїв" у Керчі встановили меморіальні таблички про російську пропагандистку Дар’ю Дугіну та терориста квазіреспубліки Михайла Толстих – відомого як Гіві.

Зауважимо, що ніхто з них не був "героєм СВО", бо не брали участі у війні.

Український журналіст Денис Казанський показав відповідні фото, на яких видно, що на табличці Дугіної вказано по батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр. А на пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі – "Тослтих".

Написали через д*пу. Соромно! Він мародерствував за тебе на Донбасі, а ти навіть не можеш правильно написати його ім'я!

– іронічно висловився Казанський.



На табличці Дугіної вказано по-батькові "Олексіївна", хоча її батька звуть Олександр / фото росЗМІ



На пам’ятнику Гіві видніється помилка у його прізвищі / фото росЗМІ

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