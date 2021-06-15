Две трети сериалов на украинских каналах показывают на русском, – Креминь

В Украине провели мониторинг 5 самых рейтинговых телеканалов. Выяснилось, что две трети сериалов на них демонстрируют на русском языке.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в период с 1 по 7 июня проводил мониторинг телеканалов с целью анализа языка демонстрации сериалов на украинском телевидении.

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Большинство сериалов на ТВ – на русском

Осуществили мониторинг 5 самых рейтинговых телевизионных каналов:"1 + 1", "Интер", "Украина", "СТБ" и ICTV. Анализ показал катастрофическую ситуацию с телесериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на русском языке.

От общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, менее половины из них демонстрируются на украинском языке. В частности, из 43 сериалов только 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, остальные 29 – на русском.

Более того: на каналах "Интер" и "1+1" транслируют только по 1 телесериалу на украинском языке, на телеканале "Украина" их всего 2.

Количество сериалов на украинском на каналах / Инфографика уполномоченного по защите языка

Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении относительно языка фильмов накануне 16 июля, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа,

– подчеркнули у языкового омбудсмена.

Что делать в этой ситуации

3 июня Креминь обратился к национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания насчетв вечернем прайм-тайме. По его словам, 17 – 23 мая "1+1", "Интер" и "Украина" нарушили закон о языковых квот.

Кремень отметил, что Украине следует всеми возможными средствами

защитить право десятков миллионов граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил;

остановить попытки некоторых нардепов отсрочить или отменить статью 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего – то для озвучивания фильмов на украинском языке, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы давно ведут трансляцию сериалов на украинском 24 часа в сутки", – отметил Креминь. Он добавил, что только "плохим танцорам всегда что-то мешает".

Языковой омбудсмен обратил внимание, что неукоснительное исполнение статьи 23 языкового закона к тому же значительно увеличит долю украинского на телевидении, поможет телеканалам наконец действительно придерживаться языковых квот, не прибегая к примитивным манипуляциям.

Попытки отсрочить обязательную украинскую киноозвучку

Ранее представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук предложили отсрочить вступление в силу части статьи, которая предусматривает, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственная.

Нардепы просят внедрить ее через 2 месяца после завершения в Украине карантина.

. В статье 23 закона говорится, что "фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненным на государственном языке, в частности путем дублирования или озвучивания. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме,