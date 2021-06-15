Дві третини серіалів на українських каналах показують російською, – Кремінь

В Україні провели моніторинг 5 найбільш рейтингових телеканалів. З'ясувалося, що дві третини серіалів на них демонструють російською мовою.

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови у період з 1 по 7 червня проводив моніторинг телеканалів з метою аналізу мови демонстрації серіалів на українському телебаченні.

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Більшість серіалів на ТБ – російською

Здійснили моніторинг 5 найбільш рейтингових телевізійних каналів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та ICTV. Аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою.

Від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах, менше половини з них демонструються українською мовою. Зокрема, із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською.

Ба більше: на каналах "Інтер" та "1+1" транслють тільки по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише 2.



Кількість серіалів українською на каналах / Інфографіка уповноваженого із захисту мови

Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів напередодні 16 липня, коли набуває чинності норма мовного закону про обов'язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа,

– наголосили у мовного омбудсмена.

Що робити у цій ситуації

3 червня Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо порушення українськими телеканалами обов'язкової частки державної мов и у вечірньому прайм-таймі. За його словами, 17 – 23 травня "1+1", "Інтер" та "Україна" порушили закон щодо мовних квот.

Кремінь зазначив, що Україні слід всіма можливими засобами

захистити право десятків мільйонів громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил;

зупинити спроби деяких нардепів відтермінувати чи скасувати статтю 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали давно ведуть трансляцію серіалів українською 24 години на добу", – зазначив Кремінь. Він додав, що тільки "поганим танцюристам завжди щось заважає".

Мовний омбудсмен звернув увагу, що неухильне виконання статті 23 мовного закону до того ж значно збільшить частку української на телебаченні, допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до примітивних маніпуляцій.

Спроби відтермінувати обов'язкове українське кіноозвучення

Раніше представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук запропонували відтермінувати набуття чинності частини статті, яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна.

Нардепи просять впровадити її через 2 місяці після завершення в Україні карантину.

У статті 23 закону мовиться, що "фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, зокрема шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі,