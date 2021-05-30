Мовиться про проєкт закону № 5554. Його ще 25 травня направили на розгляд до профільного комітету Ради.

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Що передбачає документ

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що у період карантину фактично неможливо створити якісне українське кіно, яке відповідає суспільному запиту. Адже сьогодні основні ресурси теле- та кіновиробників, направлені на власне виживання.

Натомість обов'язкове українське кіноозвучення унеможливлює використання вже створеного контенту і вимагає значних інвестицій у розробку і створення нового. Саме тому нардепи розробили новий законопроєкт, аби зменшити негативний вплив на діяльність теле- та кіновиробників, у сфері культури, а також у сфері телебачення і радіомовлення, що виник через пандемію COVID-19.

Ухвалення закону матиме вплив на забезпечення захисту вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину,

– мовиться у пояснювальній записці.

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Колишній директор Українського музею нацпам'яті та нардеп Володимир В'ятрович у фейсбуці написав, що обов'язкове українське озвучення фільмів у кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах можуть ввести через 2 місяці з дня скасування карантину.

Як зазначив нардеп, для кінотеатрів це практично нічого не змінює, адже фільми там й так демонструються українською. Він також нагадав, що наразі фільми, вироблені в України, поширюються і демонструються державною мовою. А сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% від сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.