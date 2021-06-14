Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що мовиться про проєкт закону №4107. Він також зазначив, що це антиконституційна спроба зросійщення українського телебачення.
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Кремінь застерігає "зупинити мовну контрреволюцію"
Тарас Кремінь розповів, що з 16 липня вступає в дію норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою. Однак є "жорстке протистояння у парламенті".
Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції,
– заявив Тарас Кремінь.
Ба більше, уповноважений заявив, що нещодавно вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми.
Однак декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться і досі,
– зауважив Кремінь.
Він заявив, що появу значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми сприймає "як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою".
"Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіа-холдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів!" – заявив уповноважений із захисту державної мови.
Він також пригадав, що згідно зі статтею 10 статті Конституції України "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".
Тому сфера телебачення не є виключенням, а навпаки – базисом інформаційної політики держави,
– підкреслив він.
Він закликав нардепів "проявити консолідовану позицію та зупинити мовну контрреволюцію у стінах найвищого законодавчого органу України".