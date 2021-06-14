Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що мовиться про проєкт закону №4107. Він також зазначив, що це антиконституційна спроба зросійщення українського телебачення.

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Кремінь застерігає "зупинити мовну контрреволюцію"

Тарас Кремінь розповів, що з 16 липня вступає в дію норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою. Однак є "жорстке протистояння у парламенті".

Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції,

– заявив Тарас Кремінь.

Зверніть увагу! Це стаття 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Там мовиться, що "фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі".

Ба більше, уповноважений заявив, що нещодавно вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми.

Однак декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться і досі,

– зауважив Кремінь.

Він заявив, що появу значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми сприймає "як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою".

"Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіа-холдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів!" – заявив уповноважений із захисту державної мови.

Він також пригадав, що згідно зі статтею 10 статті Конституції України "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

Тому сфера телебачення не є виключенням, а навпаки – базисом інформаційної політики держави,

– підкреслив він.

Він закликав нардепів "проявити консолідовану позицію та зупинити мовну контрреволюцію у стінах найвищого законодавчого органу України".

Зверніть увагу! На початку травня Тарас Кремінь назвав регіони, де було найбільше порушень мовного закону. Зокрема за цим показником лідирує Київ – там зафіксували 327 порушень. З Херсонської області за квартал надійшло 8 звернень щодо порушення мовного закону, з Сумської – 6, з Житомирської – 2.