Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что говорится о проекте закона №4107. Он также отметил, что это антиконституционная попытка русификации украинского телевидения.

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Креминь предостерегает "остановить языковую контрреволюцию"

Тарас Креминь рассказал, что с 16 июля вступает в действие норма языкового закона о демонстрации кинофильмов, произведенных в Украине, на украинском языке. Однако есть "жесткое противостояние в парламенте".

Недовольство громко звучит и от телеканалов, которые уже во второй половине июля не смогут транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, как сейчас. Такой сценарий напоминает очередную попытку языковой контрреволюции,

– заявил Тарас Креминь.

Обратите внимание! Это статья 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Там говорится, что "фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме".

Более того, уполномоченный заявил, что недавно удалось сорвать попытку отсрочить вступление в силу этой нормы.

Однако некоторым, кому поперек горла украинский язык, не сидится до сих пор,

– сказал Креминь.

Он заявил, что появление значительного количества законопроектов, направленных на отсрочку или отмену соответствующей нормы, воспринимает "как реализацию интересов отдельных кинопроизводителей, которые, к сожалению, стремятся и в дальнейшем нарушать право украинцев на получение информации и услуг на государственном языке".

"Это похоже на антиконституционный заговор крупнейших медиа-холдингов, продакшн-компаний и отдельных народных депутатов!" – заявил уполномоченный по защите государственного языка.

Он также вспомнил, что согласно статье 10 статьи Конституции Украины "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".

Поэтому сфера телевидения не является исключением, а наоборот – базисом информационной политики государства,

– подчеркнул он.

Он призвал нардепов "проявить консолидированную позицию и остановить языковую контрреволюцию в стенах высшего законодательного органа Украины".

Обратите внимание! В начале мая Тарас Креминь назвал регионы, где было больше всего нарушений языкового закона. В частности по этому показателю лидирует Киев – там зафиксировали 327 нарушений. С Херсонской области за квартал поступило 8 обращений о нарушении языкового закона, с Сумской – 6, из Житомирской – 2.