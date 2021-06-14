Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что говорится о проекте закона №4107. Он также отметил, что это антиконституционная попытка русификации украинского телевидения.
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Креминь предостерегает "остановить языковую контрреволюцию"
Тарас Креминь рассказал, что с 16 июля вступает в действие норма языкового закона о демонстрации кинофильмов, произведенных в Украине, на украинском языке. Однако есть "жесткое противостояние в парламенте".
Недовольство громко звучит и от телеканалов, которые уже во второй половине июля не смогут транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, как сейчас. Такой сценарий напоминает очередную попытку языковой контрреволюции,
– заявил Тарас Креминь.
Более того, уполномоченный заявил, что недавно удалось сорвать попытку отсрочить вступление в силу этой нормы.
Однако некоторым, кому поперек горла украинский язык, не сидится до сих пор,
– сказал Креминь.
Он заявил, что появление значительного количества законопроектов, направленных на отсрочку или отмену соответствующей нормы, воспринимает "как реализацию интересов отдельных кинопроизводителей, которые, к сожалению, стремятся и в дальнейшем нарушать право украинцев на получение информации и услуг на государственном языке".
"Это похоже на антиконституционный заговор крупнейших медиа-холдингов, продакшн-компаний и отдельных народных депутатов!" – заявил уполномоченный по защите государственного языка.
Он также вспомнил, что согласно статье 10 статьи Конституции Украины "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".
Поэтому сфера телевидения не является исключением, а наоборот – базисом информационной политики государства,
– подчеркнул он.
Он призвал нардепов "проявить консолидированную позицию и остановить языковую контрреволюцию в стенах высшего законодательного органа Украины".