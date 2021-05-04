Из Херсонской области за квартал поступило 8 обращений о нарушении языкового закона, Сумской – 6, из Житомирской – 2. Однако это не лидерские позиции.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что такая активность в регионах свидетельствует также о добросовестности отдельных граждан. Он рассказал, что заявителями преимущественно являются жители областных центров.

Кстати Русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону, – языковой омбудсмен Креминь

Где больше всего заявлений о нарушениях

Креминь заявил, что по этому показателю лидирует Киев. В столице зафиксировали 327 нарушений. Однако он подчеркнул, что из сельской местности региона не поступило ни одного обращения. Это подтверждает, что там люди разговаривают на украинском языке.

Я периодически общаюсь со своими родными из Закарпатья, особенно интересно знать, что происходит на территории Береговского района, и могу сказать, что там проблем с соблюдением языкового законодательства нет,

– заметил Креминь.

Омбудсмен заявил, что на украинском языке там пользуются в сфере образования, в органах местного самоуправления. Правда, Креминь отметил, что в личностном общении люди сами определяют, на каком языке им удобнее общаться.

Обратите внимание! Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. К посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – человек сам попросит говорить к нему на другом языке.



Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала