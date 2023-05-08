Двоих правоохранителей из Черкасс подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Источник:Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований сообщило двум правоохранителям о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах. Также подозрение получил и соучастник преступления.
По данным ГБР, изнасилование было групповым. А совершили его после "отдыха" с алкоголем.
Достойно внимания Громкое дело об изнасиловании 11-летнего школьника во Львове: суд вынес окончательный приговор
Жертва была их знакомой
Как сообщили в ГБР, сначала трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. Впоследствии к ним присоединилась знакомая, а именно несовершеннолетняя девушка, которая впоследствии стала жертвой преступления.
По предварительной информации правоохранителей, личное знакомство с мужчинами не уберегло девушку. Так, после попойки мужчины изнасиловали ее с применением физической силы.
Всех злоумышленников задержали
8 мая ГБР сообщило, что всех причастных к преступлению уже задержали. И подозреваемые в преступлении правоохранители и их сообщник свою вину категорически отрицают.
Однако досудебное расследование процессуального руководства Черкасской областной прокуратуры продолжается. В его ходе устанавливаются все обстоятельства правонарушения, проводятся экспертизы и допрашиваются свидетели.
Самих правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, совершенного группой лиц. Это нарушает часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет,
– подчеркнули в ГБР.
Также в Государственном бюро расследований сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения всем трем задержанным.
Ужасное изнасилование в Киевской области
- Заметим, что недавно стало известно о другом ужасном случае, связанном с изнасилованием. На Броварщине Киевской области 29-летняя мать и ее сожитель насиловали и развращали своих же детей.
- Делали они это систематически. Правоохранители зафиксировали 36 эпизодов подобных преступлений над малолетними детьми. При этом 18 из них определяются как особо тяжелые.
- В ходе расследования выяснилось, что кроме сексуального насилия преступники долгое время морили детей голодом и подвергали их пыткам. Женщина не только унижала своих жертв, но и угрожала им убийством.
- Обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя уже направили в суд. Теперь обоим преступникам грозит длительное заключение.