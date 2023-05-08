Двоих правоохранителей из Черкасс подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Государственное бюро расследований сообщило двум правоохранителям о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах. Также подозрение получил и соучастник преступления.

По данным ГБР, изнасилование было групповым. А совершили его после "отдыха" с алкоголем.

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Жертва была их знакомой

Как сообщили в ГБР, сначала трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. Впоследствии к ним присоединилась знакомая, а именно несовершеннолетняя девушка, которая впоследствии стала жертвой преступления.

По предварительной информации правоохранителей, личное знакомство с мужчинами не уберегло девушку. Так, после попойки мужчины изнасиловали ее с применением физической силы.

Всех злоумышленников задержали

8 мая ГБР сообщило, что всех причастных к преступлению уже задержали. И подозреваемые в преступлении правоохранители и их сообщник свою вину категорически отрицают.

Однако досудебное расследование процессуального руководства Черкасской областной прокуратуры продолжается. В его ходе устанавливаются все обстоятельства правонарушения, проводятся экспертизы и допрашиваются свидетели.

Самих правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, совершенного группой лиц. Это нарушает часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет,

– подчеркнули в ГБР.

Также в Государственном бюро расследований сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения всем трем задержанным.

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