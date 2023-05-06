Мартынюк был признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Новость сообщила София Яцкив – мама пострадавшего мальчика.
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Зализнычный районный суд Львова постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет,
– заявила Яцкив.
Кроме того, суд принял решение добавить информацию об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Изнасилование школьника во Львове: главное
- Об изнасиловании школьника во Львове сообщили 18 июня 2020 года. На Левандовке во Львове 18-летний Мартынюк хитростью заманил мальчика в ловушку и изнасиловал его. Злоумышленник попросил ребенка помочь ему оттащить мопед.
- Подозреваемый своей вины не признавал. Семья пострадавшего мальчика предоставила дело огласке, поскольку боялась, что его могут замять: Мартынюк – сын бизнесмена и бизнесвумен.
- С момента совершения преступления до вынесения приговора прошло почти 3 года. В то же время 5 мая 2023 года удалось сделать большой шаг к восстановлению справедливости.