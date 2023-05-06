Мартынюк был признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Новость сообщила София Яцкив – мама пострадавшего мальчика.

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Зализнычный районный суд Львова постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет,

– заявила Яцкив.

Кроме того, суд принял решение добавить информацию об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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