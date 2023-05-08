Двох правоохоронців з Черкас підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої
Джерело:Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань повідомило двом правоохоронцям про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах. Також свою підозру отримав й співучасник злочину.
За даними ДБР, зґвалтування було груповим. А скоїли його після "відпочинку" з алкоголем.
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Жертва була їхньою знайомою
Як повідомили в ДБР, спершу троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. Згодом до них доєдналася знайома, а саме неповнолітня дівчина, яка згодом й стала жертвою злочину.
За попередньою інформацією правоохоронців, особисте знайомство з чоловіками не вберегло дівчину. Так, після пиятики чоловіки зґвалтували її з застосуванням фізичної сили.
Усіх зловмисників затримали
8 травня ДБР повідомила, що усіх причетних до злочину уже затримали. І правоохоронці, що підозрюються у злочині, і їхній спільник свою провину категорично заперечують.
Однак досудове розслідування за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури триває й далі. В його ході встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи та допитуються свідки.
Самих правоохоронців та їхнього спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб. Це порушує частину 3 статті 152 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років,
– підкреслили в ДБР.
Також у Державному бюро розслідувань повідомили, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу усім трьом затриманим.
Жахливе зґвалтування на Київщині
- Зауважимо, що нещодавно стало відомо про інший жахливий випадок, що пов'язаний зі зґвалтуванням. На Броварщині, що у Київській області, 29-річна матір та її співмешканець ґвалтували та розбещували своїх же дітей.
- Робили вони це систематично. Правоохоронці зафіксували 36 епізодів таких злочинів над малолітніми дітьми. При цьому 18 з них визначаються як особливо тяжкі.
- В ході розслідування з'ясувалося, що окрім сексуального насильства злочинці протягом тривалого часу морили дітей голодом та піддавали їх тортурам. Жінка не лише принижувала своїх жертв, а й погрожувала їм вбивством.
- Обвинувальний акт щодо матері та її співмешканця уже скерували до суду. Тепер обом злочинцям загрожує тривале ув'язнення.