Дзундза, который на видео "хотел отс**ать полицейским", попал в Минсоцполитики

Ростислав Дзундза, который в сентябре предлагал интим полицейским, теперь будет работать в Общественном совете при Минсоцполитики. Соответствующий приказ подписала министр Марина Лазебная 10 сентября.

В целом в состав вошли 35 представителей институтов гражданского общества. В Минсоцполитики заверили, что их выбирали путем рейтингового голосования на Учредительном собрании 26 августа.

К теме Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому

Среди этих 35 представителей есть и скандальный Ростислав Дзундза. Его предложение с интимом полицейским обсуждала вся страна еще 1 сентября.



Приказ о составе Общественного совета / Скриншот с сайта Минсоцполитики

Что предлагал Дзундза правоохранителям

Он появился в центре Киева в нетрезвом состоянии. При встрече с полицейскими мужчина предложил им интимную услугу.

Дзундза заявлял, что ничего плохого в этом нет, ведь "природа наградила его любовью к мужчинам". В то же время запах женщин ему не нравится.

Позже Дзундза прокомментировал видео и сказал, что имеет право предлагать совершеннолетним людям все, что угодно. Нетрезвое состояние объяснил тем, что "праздновал 30-летие Независимости Украины".

Дзундза предлагал интимную услугу полицейским: смотрите видео "Информатор" (18+)

Для чего создали Общественный совет

35 представителей Общественного совета будут заниматься такими вопросами: