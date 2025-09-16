Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, что ее дочь публиковала посты в социальных сетях на русском языке. Однако заверила, что в ее семье дома все разговаривают на украинском.

Она также рассказала, как ей удалось приучить дочь вести свои соцсети на соловьином. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью омбудсмена Елены Ивановской "Главкому".

Смотрите также Публичное исполнение песен на русском языке необходимо запретить законом, – языковой омбудсмен

Почему дочь языкового омбудсмена вела соцсети на русском?

Ивановская отмечает, что подростков в соцсетях читают такие же подростки, как и они. Омбудсмен признает, что подростки, в частности в столице, разговаривают на русском языке и не демонстрируют языковой устойчивости. По ее словам, дочь вела соцсети на русском из-за страха, что ее никто не будет читать.

Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском,

– рассказала омбудсменка.

Она также добавила, что семейные истории могут повлиять на детей в вопросе их коммуникации в социальных сетях. Ивановская рассказала дочери о том, как бабушка и дедушка, чтобы получить образование, должны были отказаться от родного языка.

Омбудсмен рассказала ей о трагедии раскулачивания семьи ее прапрадеда, о заключении ее прадеда за горсть зерна, о том, как веками уничтожали украинскую интеллигенцию.

Девушка восприняла это не как сухой факт из учебника, а как личную семейную трагедию. И это сработало. Ивановская объясняет, что делилась этими историями, потому что верит, что через семейные нарративы можно приблизить глобальные темы к сердцу детей, сделать их понятными.

По ее словам, после этих бесед дочь поняла важность языка и начала вести свои социальные сети на украинском.

Заявления Ивановской об украинском языке: коротко о главном