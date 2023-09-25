Фигурант – отец 5 детей: новые детали дела об убийстве 16-летней школьницы в Пятихатках

Полиция 18 суток пыталась найти убийцу 16-летней девушки и, наконец, удалось найти злоумышленника. Глава МВД рассказал, что он отец 5 детей, а его старшая дочь является ровесницей погибшей.

В Днепропетровской области 5 сентября в кустах нашли тело 16-летней Елизаветы. Стало известно, что нападавший сначала изнасиловал школьницу, а затем ее задушил.

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Ужасное убийство на Днепропетровщине

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что фигурантом дела об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней оказался 46-летний отец пятерых детей. Самому младшему ребенку 5 лет, а самый старший является сверстником погибшей.

Известно, что после совершения преступления мужчина пытался скрыться от правосудия за границей – надеялся, что впоследствии поиски утихнут. Мужчину нашли на 18 сутки поисков. Экспертиза подтвердила его вину, а сам задержанный признался в совершении жуткого преступления.

С момента обнаружения тела Елизаветы Головни более 150 полицейских занимались раскрытием дела. Они опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

Что произошло с несовершеннолетней

Известно, что перед убийством 16-летняя Елизавета Головня праздновала с одноклассниками начало нового учебного года. Школьница училась в 11 классе и была единственным ребенком в семье. В ту трагическую ночь девушка возвращалась домой.

5 сентября около полуночи ее увидел местный 46-летний мужчина, после чего тот начал преследовать девушку. Злоумышленник зажал рот девушки и силой затянул пострадавшую в заброшенную местность. После чего он изнасиловал ее и задушил.

Правоохранители заявили о задержании подозреваемого в жестокой расправе 24 сентября. Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства, соединенного с изнасилованием. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.