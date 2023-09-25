Фігурант – батько 5 дітей: нові деталі справи про вбивство 16-річної школярки у П'ятихатках

Поліція 18 діб намагалася знайти вбивцю 16-річної дівчини і, врешті-решт, вдалося знайти зловмисника. Голова МВС розповів, що він є батьком 5 дітей, а його найстарша донька є ровесницею загиблої.

У Дніпропетровській області 5 вересня у кущах знайшли тіло 16-річної Єлизавети. Стало відомо, що нападник спочатку згвалтував школярку, а потім її задушив.

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Жахливе вбивство на Дніпропетровщині

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів, що фігурантом справи про вбивство та зґвалтування неповнолітньої виявився 46-річний батько п'ятьох дітей. Наймолодшій його дитині 5 років, а найстарша є однолітком загиблої.

Відомо, що після вчинення злочину чоловік намагався сховатися від правосуддя за кордоном – сподівався, що згодом пошуки втихнуть. Чоловіка знайшли на 18 добу пошуків. Експертиза підтвердила провину чоловіка, а сам затриманий зізнався у скоєнні моторошного злочину.

З моменту виявлення тіла Єлизавети Головні понад 150 поліцейських займалися розкриттям справи. Вони опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.