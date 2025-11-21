Экс-посол в США Маркарова отказалась от должности главы Офиса Президента, – СМИ

Источник в "Слуге Народа" сообщил журналистам, что бывшая посол Украины в США Оксана Маркарова якобы отказалась возглавить Офис Президента вместо Андрея Ермака. Однако сама Маркарова отрицает это.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко высказал мнение, что Маркарова может заменить Ермака на должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Может ли Макарова заменить Ермака?

Два источника из "Слуги народа" это не подтвердили. По информации одного из парламентариев, Маркарова якобы отказалась от предложения.

По словам еще одного нашего собеседника, нет разницы, кто займет должность главы ОП, "главное, чтобы не Али-Баба из бэк-офиса и не очередной ручник". А в том случае, если отставки Ермака не будет, парламентарии "придут в конце концов к коалициаде".

Вечером 18 ноября депутат от "Слуги Народа" Федор Вениславский заявил, что поддерживает идею отставки Ермака. Такую позицию он объяснил слухами об участии Ермака на "пленках Миндича", где фигурирует якобы персонаж по прозвищу Али-Баба, который раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ.

Маркарова в комментарии "Украинской правде" опровергла любые предложения.

Не отказывалась и не предлагали. Как я и написала ранее, я вернулась в частный сектор,

– заявила Маркарова.

Что Зеленский решил относительно Ермака?